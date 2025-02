Governo esclarece sobre pagamento do adicional de penosidade

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) informa que identificou uma inconsistência no processamento da folha de pagamento de fevereiro e, por isso, o adicional de penosidade será pago em folha suplementar para parte dos servidores de escolas. O problema, que afeta somente os agentes educacionais vinculados à Secretaria da Educação (Seduc), foi causado por uma falha técnica no momento da inclusão da informação que identifica os servidores com direito ao benefício. Com exceção dos servidores da Seduc, todas as outras categorias receberão normalmente o adicional de penosidade, retroativo a 1º de janeiro de 2025.

A Sefaz e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) trabalham para corrigir o problema o mais rápido possível e garantem que todos os colaboradores vinculados à Seduc que têm direito ao benefício receberão os valores. A folha suplementar será paga na próxima quarta-feira (5/3), mesmo dia em que será pago, retroativo a janeiro, o reajuste do magistério .