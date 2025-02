Secretaria Municipal de Educação de recebe consultoria pedagógica

Na terça-feira, 25, a Secretaria Municipal de Educação de Derrubadas recebeu a visita da consultora pedagógica Claudine Pedruzzi, do Sistema Aprende Brasil. O encontro teve como objetivo alinhar as diretrizes do ensino municipal, aperfeiçoar a aplicação do Sistema Aprende Brasil, que vem sendo utilizado na rede municipal desde 2021 no ensino fundamental e, neste ano, foi ampliado para as turmas de Pré-escolar I e II da educação infantil. Além disso, foram discutidas estratégias para o aprimoramento contínuo da educação no município.

Durante a visita, a Secretaria Municipal de Educação recebeu o material "Os 100 Primeiros Dias – Gestão Municipal de Educação", que tem como principal objetivo apoiar as ações de organização, planejamento e funcionamento da Secretaria. Essa ferramenta auxilia a gestão da educação municipal, proporcionando diretrizes para a continuidade dos projetos e garantindo a evolução das ações educacionais no município.

O material funciona como um guia prático, oferecendo uma abordagem clara sobre o que deve ser planejado e executado ao longo do ano. Ele é essencial para a organização da rede municipal de ensino, facilitando o planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação das ações educacionais. A meta é garantir a qualidade da educação pública e promover a transformação social por meio de um ensino de excelência.

A secretária municipal de Educação, Cristiane Führ, destacou que o encontro foi uma excelente oportunidade para a troca de ideias e conhecimentos. Segundo ela, o material entregue fortalece ainda mais as estratégias para aprimorar a qualidade do ensino em Derrubadas.

Além da secretária, participaram do encontro as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Raqueline Rigo Janke e Débora Aparecida Togni dos Santos, que também contribuíram ativamente nas discussões sobre as próximas etapas do desenvolvimento da educação no município.