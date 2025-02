Prefeitura oferece parcelamento e descontos no IPTU 2025

A Secretaria Municipal da Fazenda de Miraguaí informa aos contribuintes que o IPTU pode ser pago de duas formas diferentes no município.

Segundo a secretária da Fazenda, Kielin Botton, o pagamento antecipado em parcela única até 10 de abril concede um desconto de 25%. Até 10 de maio, o desconto será de 20%, e até 10 de junho, de 15%.

Para quem optar pelo pagamento parcelado, será possível dividir o valor em até seis parcelas mensais, iguais, fixas e consecutivas, com vencimentos em 20 de junho, 21 de julho, 21 de agosto, 20 de setembro, 21 de outubro, 20 de novembro e 21 de dezembro.

Os boletos serão entregues nas residências. No entanto, caso o contribuinte deseje antecipar a retirada ou não receba o documento em casa, pode obtê-lo no Setor de Tributos, localizado no prédio da Prefeitura, ou acessá-lo no site www.miraguai.rs.gov.br, na aba "Cidadão" e depois em "Cidadão Web" para impressão.

Conforme Kielin Botton, o IPTU é um dos tributos mais importantes para a cidade, sendo fundamental para o financiamento de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e infraestrutura urbana, garantindo a qualidade de vida da população miraguaiense.

Com informações da Planeta FM 102.7