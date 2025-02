Corsan terá atendimento digital e por telefone durante o Carnaval

As lojas físicas da empresa não funcionarão entre o sábado (1°) e as 13h da quarta-feira, 5. Dessa forma, os serviços como parcelamento de dívidas, emissão de segunda via da conta, pedido de nova ligação, verificação de falta de água e troca de titularidade, entre outros, poderão ser solicitados por meio dos canais digitais de relacionamento da Companhia.

Estarão disponíveis aos clientes, para atendimento 24 horas, o aplicativo Corsan, site www.corsan.com.br/cliente (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800 646 6444, WhatsApp (51) 99704 6644 e o Atendimento Online (chat) no site. O atendimento por videochamada, solicitado pelo app e site, será em horário comercial.

As contas com vencimento nos dias 3 e 4 de março (Carnaval) poderão ser pagas por meio do Pix ou nos canais digitais dos bancos. O pagamento também poderá sei feito no dia útil seguinte, 5 de março, sem acréscimo.

A Corsan está permanentemente à disposição da comunidade nos canais de relacionamento com os clientes e recomenda que a população utilize regularmente esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.