Prefeitura conclui pagamento de auxílio transporte para 105 trabalhadores da JBS

A Prefeitura de Tenente Portela finalizou, nesta quarta-feira, 26, o pagamento do auxílio transporte destinado a 105 trabalhadores que se deslocam diariamente até a unidade da JBS em Itapiranga (SC). O benefício, referente ao segundo semestre de 2024 (julho a dezembro), foi depositado diretamente nas contas dos beneficiários que apresentaram o requerimento dentro do prazo estipulado pela Central do Cidadão.

Cada trabalhador recebeu R$ 50 por mês, totalizando um repasse de R$ 30.550, efetuado em parcela única. O valor é garantido por meio do Programa Municipal de Incentivo à Geração de Emprego e Renda. Os dados foram apresentados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Henrique Niederle, ao prefeito Rosemar Sala.

De acordo com Niederle, o auxílio tem como objetivo apoiar os trabalhadores que dependem do transporte para exercer suas atividades profissionais fora do município. "Essa iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em garantir melhores condições para os trabalhadores, proporcionando mais segurança e economia no deslocamento diário", destacou o secretário.

Auxílio Transporte para Trabalhadores da Mais Frango é Retomado

Outro ponto abordado por Niederle foi a retomada do auxílio transporte para os trabalhadores da empresa Mais Frango, em Miraguaí. O programa havia sido suspenso no final de 2023, após o incêndio que atingiu o frigorífico, mas foi restabelecido com a retomada das atividades da empresa.

O benefício, regulamentado pela Lei nº 2.628/2019, prevê um repasse mensal de R$ 90 para cada trabalhador residente em Tenente Portela que utiliza o transporte coletivo até a unidade da Mais Frango. O valor será pago diretamente à empresa responsável pelo transporte, com base na lista de passageiros enviada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico ao final de cada mês.

A nova regulamentação estabelece que os trabalhadores devem estar cadastrados no sistema municipal até o dia 5 de cada mês para receber o auxílio no período vigente. Registros realizados após essa data só serão considerados no mês seguinte. Excepcionalmente, para fevereiro, o prazo foi estendido até o dia 7.

Para os trabalhadores da JBS em Itapiranga, o modelo de pagamento semestral segue inalterado, conforme os repasses realizados anteriormente.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela