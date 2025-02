Convite para uma noite de música e cultura

As apresentações são gratuitas e abertas a toda a comunidade. Venha prestigiar e aproveitar essa noite de cultura e boa música!

20h – "De Músico para Músico" Com Ilton Marcelo Führ e músicos convidados, esta apresentação será uma celebração da música local, destacando talentos do município de Derrubadas.

A comunidade de Derrubadas está convidada para uma noite especial de música e cultura nesta sexta-feira, 28 de fevereiro. O evento acontecerá na Avenida Pelotas, em frente à Lancheria Recanto da Onça, com duas apresentações imperdíveis e gratuitas, viabilizadas por meio da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022).

