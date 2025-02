Nova Vara Criminal de São Luiz Gonzaga é instalada

O Salão do Júri do Foro de São Luiz Gonzaga ficou lotado, nesta quarta-feira (26/2), para a instalação da 2ª Vara Criminal da Comarca. Durante a solenidade, o Presidente do TJ, Desembargador Alberto Delgado Neto, destacou a importância do Poder Judiciário estar cada vez mais próximo da sociedade. “Esta iniciativa é mais uma demonstração do esforço do Judiciário gaúcho que, mesmo diante de um cenário fiscal difícil no Estado, está prestigiando as Missões com esta nova Unidade, eis que se trata de uma região que contribui muito para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, afirmou o Chefe do Poder Judiciário gaúcho. “A 2ª Vara Criminal irá também garantir maior celeridade nos julgamentos de conflitos, além de amenizar a carga de trabalho de magistrados e servidores. Nós temos um compromisso relacionado ao aprimoramento constante dos nossos serviços em prol dos cidadãos e esta solenidade é mais um exemplo deste nosso objetivo”, afirmou.

“O aumento real da demanda do Poder Judiciário é muito grande e cresce a cada ano, causando preocupações e também promovendo novos desafios para todos nós. Vejamos, por exemplo, que aqui em São Luiz Gonzaga temos cerca de 24.500 processos tramitando, com apenas 2 magistrados e 31 colaboradores entre servidores e estagiários. Esta nova Unidade vai proporcionar a abertura de novas vagas para servidores, bem como um novo magistrado que deverá ser designado brevemente”, concluiu o Presidente.

A Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Fabianne Breton Baisch, por sua vez, lembrou que a iniciativa é oriunda da transformação da 1ª Vara Cível de São Borja em 2ª Vara Criminal de São Luiz Gonzaga. “É um momento de significativa importância, pois se trata de conquista coletiva surgida a partir das nossas inspeções e visitas que demonstram a necessidade de uma equalização entre as Comarcas de São Borja e São Luiz Gonzaga, buscando uma readequação das estruturas existentes”, afirmou ela. “Temos um compromisso em defesa dos cidadãos para que cada caso receba total atenção da nossa Justiça e esta nova Unidade é fundamental para esta finalidade”, afirmou.

O Diretor do Foro, Juiz Régis Souza Ramalho, que também representou a AJURIS na cerimônia, destacou que a instalação simboliza mais um passo importante para a celeridade na Justiça. “Estamos muito alegres com esta medida da Administração do TJ, que demonstra a sua preocupação com as Comarcas do interior do Estado, inclusive as mais longínquas. Teremos uma sobrecarga menor de trabalho para que possamos atender cada vez mais, com mais rapidez, as demandas do nosso povo missioneiro, em busca da pacificação dos conflitos”, concluiu.

Presenças

O evento também contará com a presença do 1º Vice-Presidente do TJ, Desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, do 2º Vice, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, do Prefeito Municipal de São Luiz Gonzaga, José Antônio Flach Werle, dos representantes da Presidência da Assembleia Legislativa, Deputado Eduardo Loureiro, da Câmara Municipal, Vereador Rodrigo Veleda, do Ministério Público, Promotor Sandro Loureiro Marones, e da Defensoria Pública do Estado, Juliano Pedroso Pereira.

Também prestigiaram a cerimônia o Presidente da Subseção da OAB de São Luiz Gonzaga, Diones Rodrigo Fernandes Oliveira, o Juiz-Corregedor Vice-Coordenador Alejandro César Rayo Werlang, o Juiz-Corregedor e representante do Conselho de Relações Institucionais, Luís Antônio de Abreu Johnson, ex- Diretor do Foro da Comarca de São Luiz Gonzaga, além dos Prefeitos Municipais de Bossoroca, João Alberto Nascimento, Rolador, João Aquino Gomes e Mato Queimado, Mauro Hartmann, entre outras autoridades locais.

Texto: Renato de Oliveira Sagrera - DICOM