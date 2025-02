Escola Lenira de Moura Lutz tem projeto finalista em prêmio nacional

O projeto "Vozes Inspiradoras: Mulheres Brasileiras que Marcaram a História", desenvolvido na Escola Lenira de Moura Lutz com a turma do 9º ano em 2024, está entre os finalistas do Prêmio Aprende Brasil Criativo, na categoria Anos Finais. A iniciativa, conduzida pelas professoras Marilise Zibetti e Valissa Tossin, integrou as disciplinas de História e Computação, proporcionando uma experiência enriquecedora e significativa aos alunos.

Com o objetivo de apresentar aos estudantes mulheres brasileiras que se destacaram em diferentes áreas — como política, ciência, arte, literatura e esporte —, o projeto trouxe à tona trajetórias inspiradoras. Um dos grandes destaques foi Fátima Marli Fink, professora, vereadora e prefeita de Miraguaí, cuja liderança e dedicação à comunidade serviram de inspiração para os alunos.

A iniciativa envolveu pesquisas e homenagens a mulheres que foram símbolos de resistência e inspiração, além de promover reflexões sobre igualdade de gênero e empoderamento feminino. Para compartilhar os aprendizados, os alunos produziram um podcast sobre as personalidades pesquisadas e organizaram uma exposição na escola, ampliando o impacto do projeto para toda a comunidade escolar.

"A indicação ao Prêmio Aprende Brasil Criativo reforça a relevância do projeto e o impacto positivo que ele gerou entre os alunos, destacando a importância da educação na construção de uma sociedade mais justa e igualitária", afirma a professora Marilise Zibetti.

