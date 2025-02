Escola Lenira promove encontro com palestras para pais de alunos

Na quarta-feira, 26, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Lenira de Moura Lütz, de Miraguaí, realizou a primeira reunião de pais do ano letivo de 2025. O encontro faz parte das atividades do projeto que será desenvolvido ao longo do ano com o tema: "Família e escola: juntas, caminhando de mãos dadas."

Na ocasião, os pais e responsáveis participaram de uma palestra conduzida pela Delegada de Polícia Cristiane de Moura e Silva Braucks e pelo Inspetor de Polícia Rodrigo Gediel. O encontro, chamado "Papo Responsa", abordou temas relevantes como o uso das mídias digitais, os perigos da internet, a lei da proibição do celular nas escolas, além da importância do diálogo e do acompanhamento dos filhos, fortalecendo a parceria entre família e escola.

O evento contou também com a presença do secretário de Educação, Carlos Faccio, e do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, José Soares de Oliveira.

Durante a reunião, o diretor da escola, Amilton Cézar Barbosa Dias, apresentou a equipe diretiva e os professores, além de reforçar as regras gerais da instituição e destacar a importância da participação ativa das famílias na vida escolar dos alunos.

A escola ressaltou que o encontro foi um momento valioso de diálogo e orientação, fortalecendo o compromisso conjunto entre educadores e responsáveis na construção de um futuro melhor para os estudantes.

Com informações da Planeta FM 102.7