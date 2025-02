IMA lança e-book gratuito sobre legislação e boas práticas de gestão dos resíduos sólidos

Já está disponível, para acesso gratuito por meio do site do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o mais novo e-book produzido pela equipe técnica do órgão ambiental. Com o título Penso, Logo Destino – Uma Abordagem Sobre Resíduos Sólidos, o material foi elaborado para apresentar, de forma simples e acessível, orientações sobre boas práticas na gestão de resíduos sólidos e a legislação relacionada.

Conforme o coordenador estadual do programa Penso, Logo Destino (PLD), Cícero Brasil, o objetivo do e-book é fornecer informações que contribuam para a conscientização e educação ambiental da população. Ele explica que o programa já tem um informativo publicado, com foco na operacionalização da rede de coleta e destinação dos resíduos que demandam logística reversa.

“O e-book é um material que proporciona mais profundidade e esclarecimento às pessoas que têm interesse no tema da logística reversa e que serve para embasar o trabalho nas comunidades dos municípios que aderiram ao programa. Uma vez que o diagnóstico é que as pessoas não fazem a destinação correta porque desconhecem os mecanismos, esse material tem sentido formativo e informativo”, afirma Cícero.

A publicação, idealizada pelos articuladores do PLD e desenvolvida com o apoio da equipe de Educação Ambiental e da Assessoria de Comunicação do IMA, busca estimular a adoção de hábitos mais sustentáveis no dia a dia, em alinhamento com as políticas públicas ambientais.

Segundo a diretora de Biodiversidade e Florestas do IMA, Sabrina Cataneo Maestri, “a iniciativa visa capacitar a população e aproximar o tema da realidade de cada indivíduo, o que facilita a sua incorporação às práticas cotidianas”.

“O conteúdo também incentiva a reflexão sobre hábitos de consumo e descarte, com reforço à noção de que pequenas mudanças podem gerar grandes impactos positivos ao meio ambiente. Perceber, refletir e agir são passos essenciais para transformar o futuro do nosso planeta”, destaca Sabrina.

O material apresenta, ainda, o funcionamento detalhado do Penso, Logo Destino (PLD), do IMA, sua origem e importância no contexto da logística reversa. Atualmente, o programa abrange aproximadamente 250 municípios de todas as regiões do Estado por meio da adesão voluntária.



O e-book Penso, Logo Destino – Uma Abordagem Sobre Resíduos Sólidos está disponível para download gratuito na página do programa no site do IMA.