Caminhão tomba na RSC-472 entre Tenente Portela e Três Passos

Na manhã desta sexta-feira, 28, um caminhão emplacado no município de Muçum (RS) tombou nas proximidades da ponte do Rio Turvo, na RSC-472, entre Tenente Portela e Três Passos.

De acordo com as primeiras informações, o motorista conseguiu sair do veículo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Tenente Portela, sendo encaminhado ao hospital. O Corpo de Bombeiros de Três Passos também atendeu a ocorrência.

Além do SAMU, outras autoridades competentes foram acionadas e se deslocaram até o local para prestar atendimento e apurar as circunstâncias do acidente.

Com informações da Rádio Líder