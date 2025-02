Gestão municipal acompanha obras e reforça compromisso com a infraestrutura

O prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), e o vice-prefeito Ricardo Fink estiveram, na manhã desta sexta-feira, 28, acompanhando as frentes de trabalho da Secretaria Municipal de Obras. O objetivo da visita foi verificar de perto o andamento das melhorias que estão sendo executadas em diversas regiões do interior, garantindo qualidade e eficiência nos serviços prestados à população.

Durante a inspeção, os gestores acompanharam os avanços nas obras de recuperação de estradas, manutenção de vias e reparos em estradas vicinais. O prefeito Neco destacou a importância desse acompanhamento constante para assegurar que os trabalhos atendam às necessidades da comunidade e parabenizou o secretário Erno Fenske pelo progresso obtido, especialmente diante das dificuldades enfrentadas com o parque de máquinas e as condições das estradas no início da gestão.

“Nosso compromisso é entregar infraestrutura de qualidade para o município. A presença da gestão nesses locais é fundamental para garantir que as obras sigam os prazos e padrões estabelecidos, beneficiando diretamente os moradores”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Ricardo também ressaltou a importância do contato direto com as equipes responsáveis pelas obras e com a população. “Estamos atentos às demandas da comunidade e buscamos soluções rápidas e eficientes. O diálogo com os moradores e a fiscalização das obras são essenciais para garantir melhorias reais para Miraguaí”, enfatizou.

A Secretaria de Obras segue com um cronograma intenso de atividades, priorizando áreas que necessitam de reparos urgentes e melhorias estruturais. No entanto, ainda enfrenta desafios devido à indisponibilidade da retroescavadeira hidráulica, recebida sem condições de uso pela atual gestão. A máquina permanece em manutenção desde o início do mandato, o que exige que a administração municipal revezem o uso da retroescavadeira menor entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura para atender os serviços mais urgentes.

Diante desse cenário, a prefeitura pede a compreensão da população e dos agricultores, reforçando o compromisso de continuar trabalhando para oferecer infraestrutura de qualidade e melhores condições de trafegabilidade para a comunidade.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7