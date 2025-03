Ocupação de hotéis para o carnaval no Rio de Janeiro supera 95%

A ocupação de hotéis na cidade do Rio de Janeiro durante o carnaval alcançou 95,51% dos leitos. É o que mostra a terceira e última prévia de ocupação, divulgada nesta sexta-feira (28) pelo HotéisRIO, o sindicato de donos de meios de hospedagem da capital carioca. A mesma prévia de 2024 apontava ocupação de 80,18%, ou seja, alta de 19,11%.

A pesquisa se refere ao período entre o sábado (1º) e a terça-feira de carnaval (4). De acordo com o presidente do HotéisRIO, a explicação do aumento entre 2024 e 2025 passa pelo fato de o carnaval acontecer somente em março , o que atrai mais visitantes à cidade.

O levantamento aponta que a região da cidade mais procurada é o Centro , onde acontecem os desfiles das escolas de samba e se apresentam inúmeros blocos de rua. Logo em seguida aparecem bairros da zona sul e da Barra da Tijuca, na zona oeste, onde as praias dividem a atenção com blocos de rua.

Confira o índice de ocupação nos principais blocos do Rio:

Centro (97,51%)

Flamengo/Botafogo (96,83%)

Leme/Copacabana (96,48%)

Ipanema/Leblon (95,05%)

São Conrado/Barra da Tijuca (93,60%)

Chave da cidade

Na manhã desta sexta-feira foi realizada a cerimônia simbólica que marca a abertura oficial do carnaval carioca. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entregou a chave da cidade ao Rei Momo, Kaio Mackenzie.

“O povo merece, precisa e quer o carnaval”, disse o Rei Momo.

O evento foi no Palácio da Cidade, sede da prefeitura. A bateria da Unidos do Viradouro, atual escola de samba campeã do carnaval, animou a cerimônia.

Movimentação na economia

De acordo com a prefeitura do Rio, o carnaval movimentará R$ 5,7 bilhões na cidade. A estimativa foi elaborada pela Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, pelo órgão municipal Instituto Fundação João Goulart e pela Riotur, empresa pública que promove o turismo na cidade.

São esperados 8 milhões de foliões - entre cariocas e visitantes - nos diversos eventos carnavalescos, como blocos, bailes populares e desfiles. A grande maioria (6 milhões), nos blocos de rua. Contando o pré-carnaval e o sábado posterior à festa (8), a cidade tem 457 apresentações de blocos autorizadas.

Em todo o país, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o carnaval deve movimentar R$ 12,03 bilhões em receitas no país, um aumento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado, já descontada a inflação.