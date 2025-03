Museus de São Paulo estarão abertos durante o carnaval

A programação carnavalesca pela capital paulista é extensa, com desfile de escolas de samba no Anhembi e centenas de blocos agitando as ruas. Mas ela não é a única. Há também programação cultural para quem não quer ficar em casa no carnaval, mas deseja estar longe da folia.

Uma das programações será destinada aos cinéfilos que desejam aproveitar o domingo (2) para torcer pelo filme Ainda Estou Aqui no Oscar. Para agitar a torcida pelo filme - que foi indicado às categorias de melhor filme internacional, melhor filme e melhor atriz [Fernanda Torres] – alguns cinemas da capital, como o Belas Artes e o Reserva Cultural, estão optando por uma programação especial para acompanhar a cerimônia do Oscar, marcada para acontecer a partir das 21h [horário de Brasília].

Também no domingo, o Cemitério do Araçá irá receber uma visita mediada do projeto Araçá e Suas Vozes, em homenagem à memória da ativista Eunice Paiva, que foi retratada no filme Ainda Estou Aqui e está enterrada neste local. Falecida em 13 de dezembro de 2018, Eunice Paiva foi esposa do deputado Rubens Paiva, político que foi assassinado por agentes do Estado durante a ditadura militar. A visita mediada acontece a partir das 10h

Para quem prefere uma ida aos museus, o Museu do Futebol funcionará normalmente no sábado, domingo e na quarta-feira de cinzas. Já na terça-feira, o museu vai promover uma programação especial e gratuita, que está sendo chamada de Super Terça de Carnaval . Neste dia, o museu vai ter uma programação especial, com entrada gratuita e horário estendido. Na programação estão previstas oficinas de estandarte e até uma apresentação de bateria do time Santa Amélia e visita à mostra temporária Vozes da Várzea. Na segunda-feira, ele permanecerá fechado.

O Museu da Língua Portuguesa também vai funcionar normalmente durante os dias de carnaval, com exceção de segunda-feira, quando ele fecha para manutenção. Quem visitar o museu poderá visitar a exposição principal, que destaca a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil e em outras partes do mundo. Há ainda a mostra temporária Vidas em Cordel . Para o domingo, o museu preparou uma programação especial com jogos e brincadeiras, além de mediação de leitura.

O Itaú Cultural abrirá normalmente no sábado e domingo, mas estará fechado na segunda e terça de carnaval. Nos dias em que estará aberto, a população poderá visitar a exposição Ocupação Leda Maria Martins , exposição temporária sobre a poeta e intelectual, localizada no térreo. Também estarão abertas as exposições permanentes. Toda a programação do Itaú Cultural é gratuita.

O Instituto Moreira Salles (IMS), também na Avenida Paulista, estará aberto ao público no sábado e no domingo, fechando na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira (5) ele retoma a programação normal, mas a partir das 12h. Entre as exposições temporárias em cartaz no IMS está a mostra Zanele Muholi: Beleza Valente , que apresenta mais de 100 fotografias que colocam em foco a comunidade LGBTQIAPN+ sul-africana.

O Museu da Imagem e do Som (MIS), que recentemente inaugurou uma mostra temporária sobre o artista Ney Matogrosso e outra sobre a Jovem Guarda, estará aberto todos os dias, com exceção de segunda-feira.

O Museu do Ipiranga, por sua vez, estará aberto durante todo o carnaval, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. Já na quarta-feira (5) ele estará fechado. Uma das exposições em cartaz no local é Onde Há Fumaça , com obras que destacam o processo de degradação ambiental e social ao longo do tempo.

Parques

Também haverá uma programação especial para quem passar os dias de carnaval em contato com a natureza. No Parque da Juventude, por exemplo, haverá oficinas de pinturas de máscara de carnaval entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, na Sala de Educação Ambiental. Já no Parque Ecológico do Tietê, será oferecida uma série de atividades voltadas para a educação ambiental durante os dias de folia, como confecção de confetes ecológicos e oficina de instrumentos musicais com materiais reciclados. No Parque Guarapiranga, haverá oficina de confetes de folhas no sábado (1º) e até um teatro de fantoches com samba-enredo do parque, que ocorrerá na terça-feira, a partir das 14h.