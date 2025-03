Afoxé Filhos da Coroa de Dadá abre segundo dia de desfiles em SP

Um dos mais tradicionais e antigos de São Paulo, o Afoxé Filhos da Coroa de Dadá mais uma vez abre o desfile oficial do segundo dia do grupo especial da Liga das Escolas de Samba de São Paulo . Com a apresentação das sete escolas escaladas para este sábado (1º), o encerramento fica por conta da Vai-Vai.

A primeira escola de samba a desfilar é a Águia de Ouro , com o enredo Em retalhos de cetim, a Águia de Ouro do jeito que a vida quer . A agremiação vai homenagear o sambista Benito de Paula, autor da clássica Retalhos de cetim , composta em 1973, e um dos maiores sucessos do cantor.

Depois vem a Império de Casa Verde, com o enredo Cantando contos. Reinos da Literatura . Na sequência, saem a Mocidade Alegre, com Quem não pode com mandiga não carrega patuá , e a Gaviões da Fiel, com o enredo Irin Ajó Emi Ojisé .

A Acadêmicos do Tucuruvi deve entrar no Sambódromo por volta das 2h50 do domingo (2) com o enredo Assojaba, a busca pelo manto , seguida pela Estrela do Terceiro Milênio, com Muito além do arco-íris . Às 5h, está previsto o desfile da Vai-Vai encerrando o segundo dia com o enredo O xamã devorado y a deglutição bacante de quem ousou sonhar desordem .

A Acadêmicos do Tucuruvi, sofreu um susto na terça-feira (26), quando teve algumas de suas alegorias danificadas pela forte chuva de granizo que caiu na noite anterior. Mas a direção da escola afirmou que conseguiria recuperar os estragos a tempo do desfile. O mesmo aconteceu com a Gaviões da Fiel e a Dragões da Real, esta última desfilaria na noite desta sexta-feira (28).

Transporte

Nos dias de desfiles do grupo especial, acessos 1 e 2, e das campeãs, a SPTrans vai disponibilizar duas linhas de ônibus com atendimento exclusivo ao Sambódromo, partindo das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda do Metrô. As linhas de ônibus de serviço noturno também auxiliam o público no retorno para casa. Todas as linhas são tarifadas.

Táxi

Os táxis circulam em operação especial e com maior número de veículos na região do Sambódromo em dias de desfile. O desembarque deve ser feito, preferencialmente, na região da Ponte da Casa Verde com a Avenida Braz Leme, mais próxima dos portões de entrada.

Estacionamento

O Estacionamento do Distrito Anhembi tem como acesso o portão 5 ou o portão 7.