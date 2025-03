Polícia faz primeira prisão por reconhecimento facial no carnaval

O governo do estado do Rio de Janeiro informou, neste sábado (1º), que a polícia efetuou a primeira prisão no carnaval com auxílio do sistema de reconhecimento facial . A prisão foi feita próximo ao Sambódromo, no centro do Rio, na sexta-feira (28).

Segundo o governo, trata-se de um homem foragido da Justiça. Após o envio do alerta, o homem foi localizado por policiais militares do Programa Segurança Presente e conduzido para a 6ª Delegacia de Polícia (DP), na Cidade Nova, na zona central da cidade e, em seguida, para a 19ª DP, na Tijuca, na zona norte.

Contra ele havia, de acordo com o governo, um mandado de prisão em aberto por homicídio.

É a primeira prisão auxiliada por câmeras de reconhecimento facial durante o período de carnaval. O monitoramento está sendo feito na orla da capital fluminense e no Sambódromo durante os dias de carnaval.

As imagens captadas são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) , que fica próximo ao sambódromo.

Desde que o sistema foi implantado, em 2024, de acordo com balanço do governo do estado, foram localizados e presos 489 foragidos da Justiça.