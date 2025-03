Carnaval 2025: confira os blocos que desfilam nesta segunda no Rio

O penúltimo dia de carnaval na cidade do Rio de Janeiro terá 50 blocos nas ruas da capital fluminense . Nesta segunda-feira (3), além dos blocos tradicionais, a cidade também recebe duas agremiações infantis, a “Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto”, em Copacabana, e o “Bloco Infanto Juvenil Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho”, no bairro do Catete .

À noite, mais quatro escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro desfilam na Avenida Marquês de Sapucaí , começando pela Unidos da Tijuca, que celebra o orixá Logun-Edé com o enredo “Logun-Edé, Santo Menino que o Velho Respeita” . Em seguida, competem Beija-Flor de Nilópolis, Salgueiro e Vila Isabel, que encerra a noite.

Confira a lista de blocos oficiais desta segunda-feira (3):

- Acabou o Amor

Horário: 13h

Endereço: R. Domingos Mondim, 41 - Tauá

- Associação Carnavalesca Infiéis

Horário: 16h

Endereço: Largo Alexandre Herculano - Centro

- B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria

Horário: 17h

Endereço: Olaria

- B.C. Nobre do Bairro Peixoto

Horário: 11h

Endereço: Praça Edmundo Bitencourt, 721 - Copacabana

- Banda da Amizade

Horário: 15h

Endereço: R. Tadeu Kosciusco próximo ao 79 - Centro

- Banda da Inválidos

Horário: 16h

Endereço: R. dos Inválidos, 138 - Lapa

- Banda do Riviera

Horário: 15h

Endereço: R. Rosalina Brand, 200 - Barra da Tijuca

- Banda Inimigos da Bebida

Horário: 10h

Endereço: Cocotá

- Banda Polvo da Ilha

Horário: 9h

Endereço: Praça Iaiá García - Ribeira

- Bloco A Rocha da Gávea

Horário: 9h

Endereço: R. Jardim Botânico, 733 - Lagoa

- Bloco Abraço do Urso

Horário: 17h

Endereço: Estr. dos Sete Riachos, 339 - Santíssimo

- Bloco Balanço do Jamelão

Horário: 16h

Endereço:R. Rosa e Silva, 19 - Grajaú

- Bloco Carnavalesco Amigos da Mocidade

Horário: 17h

Endereço: R. Figueiredo Camargo, 292A - Bangu

- Bloco Carnavalesco Nova Geração do Zumbi

Horário: 9h

Endereço: R. Peixoto de Carvalho, 228 - Zumbi

- Bloco Carnavalesco Samba É Saúde

Horário: 15h

Endereço: Largo dos Leões, 81 - Humaitá

- Bloco Carnavalesco Tudo Bom

Horário: 14h

Endereço: R. Figueiredo Camargo, 351 - Bangu

- Bloco Carnavalesco Unidos do Largo da Bica 2025

Horário: 16h

Endereço: R. Mal. Galdino, 394 - Santa Cruz

- Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto Coirmãos

Horário: 15h

Endereço: R. Castelo de Guimarães - Padre Miguel

- Bloco Corre Atrás

Horário: 7h

Endereço: Av. Delfim Moreira, 1111 - Leblon

- Bloco da Colonia

Horário: 18h

Endereço: Praia José Bonifácio, 175 - Paquetá

- Bloco da IsanaRJ

Horário: 10h

Endereço: Av. Henrique Valadares, 46 - Centro

- Bloco das Divas

Horário: 13h

Endereço: Av. Lúcio Costa, 16360 - Recreio dos Bandeirantes

- Bloco do Sargento Pimenta

Horário: 8h

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 75 - Glória

- Bloco Eu Amo Cerveja

Horário: 16h

Endereço: R. Washington Luís, 1 - Centro

- Bloco Exagerado

Horário: 8h

Endereço: Praça Tiradentes - Centro

- Bloco Infanto Juvenil Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho

Horário: 9h

Endereço: Largo do Machado, 19 - Catete

- Bloco Olha Pra Quem Te Ama

Horário: 12h

Endereço: R. D, 340 - Padre Miguel

- Bloco Papo de Cachaça

Horário: 16h

Endereço: R. Dias da Cruz, 269 - Méier

- Bloco Peru Sadio

Horário: 14h

Endereço: Av. Atlântica, 958 - Leme

- Bloco Regos Barros

Horário: 16h

Endereço: Rua Rêgo Barros, 79 - Santo Cristo

- Bloco Seca Copo

Horário: 12h

Endereço: R. do Monjolo, 546 - Pitangueiras

- Bloco Seu Lagarto Mama de Campo Grande

Horário: 15h

Endereço: R. Itápolis, 7 - Campo Grande

- Bloco Traz a Caçamba

Horário: 15h

Endereço: R. Itápolis, 7 - Campo Grande

- Carvalho Em Pé

Horário: 10h

Endereço: R. Visconde de Caravelas, 14 - Botafogo

- Comuna Que Pariu!

Horário: 15h

Endereço: Av. Henrique Valadares, 28 - Centro

- Dinos Associação Carnavalesca

Horário: 12h

Endereço: Largo de São Francisco de Paula - Centro

- Encontro das Rodas de Samba

Horário: 16h

Endereço: R. B, 900 - Padre Miguel

- Estica do Flamengo

Horário: 16h

Endereço: R. Marquês de Abrantes - Flamengo

- Fundição dos Blocos

Horário: 15h

Endereço: R. dos Arcos, 24 - Centro

- Furdunço Rio

Horário: 12h

Endereço: Praia do Zumbi, 28 - Zumbi

- G.R.B.C. Aconteceu

Horário: 16h

Endereço: R. Alm. Alexandrino, 89 - Santa Teresa

- G.R.B.C. Boêmios da Madrugada

Horário: 13h

Endereço: R. Dr. Otávio Kelly, 53 - Tijuca

- Império da Cruzada

Horário: 14h

Endereço: Av. Delfim Moreira, 12 - Leblon

- Medeiros Folia

Horário: 9h

Endereço: Estrada do Pacuí, 911 - Vargem Grande

- Que Pena Amor

Horário: 7h

Endereço: Praça Mário Lago - Centro (Buraco do Lume)

- Tigre do Coqueiro

Horário: 17h

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 283 - Pedra de Guaratiba

- Turbilhão Carioca

Horário: 8h

Endereço: Largo São Francisco de Paula, 49 - Centro

- Vem Cá Minha Flor

Horário: 8h

Endereço: Av. Mal. Câmara, 196-216 - Centro

- Vem Delícia

Horário: 13h

Endereço: Praça Tiradentes, 40 - Centro

- Virtual

Horário: 8h

Endereço: Anchieta - Leme

*Estagiária sob supervisão de Vinícius Lisboa