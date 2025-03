Campeonato Varzeano de Vista Gaúcha segue com grandes jogos na 2ª rodada

O Campeonato Municipal Varzeano 2025 de Vista Gaúcha, organizado pela Administração Municipal por meio da Secretaria de Desporto, Lazer e Turismo, CMD e Secretaria de Indústria e Comércio, teve sequência no domingo, 02 com a realização da segunda rodada. Os jogos aconteceram no campo do Atlético Clube Gaúcho, tendo a equipe do Nacional do Barreiro como anfitriã.

A rodada contou com três partidas eletrizantes, atraindo um grande público, mesmo sob forte calor. O primeiro jogo, realizado pela manhã, teve a vitória do Raffaelli/Três Bocas sobre o União de Bom Plano pelo placar de 3 a 1. No período da tarde, o Atlético Clube Gaúcho dominou o Juventude de Alto União e venceu por 6 a 1. Fechando a rodada, o Nacional do Barreiro brilhou diante do Harmonia Tiradentes, conquistando uma vitória expressiva de 4 a 1. A última partida contou com transmissão ao vivo da Rádio Verdade FM.

Além da qualidade do futebol apresentado, a rodada se destacou pelo apoio da torcida, que compareceu em peso para incentivar as equipes e prestigiar o evento. Apesar das altas temperaturas, o público demonstrou sua paixão pelo esporte, tornando a rodada uma verdadeira celebração do futebol amador em Vista Gaúcha.

A competição segue movimentando a cidade e promete ainda mais emoção nas próximas rodadas.

Com informações da Rádio a Verdade