Evento cultural agita Derrubadas com talentos locais

Na sexta-feira, 28, o município de Derrubadas foi palco de um evento cultural financiado pela PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022).

A programação contou com as apresentações dos projetos "De Músico para Músico", com Ilton Marcelo Führ e convidados, e "Aécio e Músicos Convidados", com Aécio Carvalho e outros artistas. O evento reuniu talentos locais em um repertório variado, proporcionando uma experiência musical gratuita para a comunidade.

Realizado na Avenida Pelotas, o evento teve o apoio da Administração Municipal e da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) de Derrubadas.

O prefeito Miro Mulbeier e a secretária Cristiane Führ destacaram a relevância dos investimentos na cultura para fortalecer o setor artístico, impulsionar a economia local e oferecer lazer de qualidade à população.