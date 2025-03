Nova praça do bairro Bem Morar é entregue à comunidade

A cerimônia de inauguração ocorreu na sexta-feira, 28, reunindo moradores e lideranças locais. Durante o evento, representantes do bairro Bem Morar destacaram a importância do novo espaço para a qualidade de vida da comunidade.

A obra foi realizada com recursos próprios do município, representando um investimento de R$ 726.377,81.

O espaço conta com uma quadra de areia, academia ao ar livre, churrasqueiras, quiosques e banheiros, oferecendo mais lazer e conforto para os moradores.

A nova praça do bairro Bem Morar, em Tenente Portela, está concluída e já está à disposição da comunidade!

