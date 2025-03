MetrôRio funciona 24 horas durante carnaval carioca

A concessionária MetrôRio está com um esquema especial de funcionamento 24 horas , sem interrupção, para facilitar o deslocamento dos foliões que vão brincar nos blocos de carnaval ou assistir aos desfiles na Passarela do Samba, na Marquês de Sapucaí.

A Linha 2 vai operar entre a estação da Pavuna, na zona norte e a estação General Osório, em Ipanema, zona sul da cidade. As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Duas estruturas externas também foram montadas pela concessionária nas áreas de maior movimentação: Carioca/Centro e General Osório/Ipanema. Os espaços contam com bilheteria e organizadores de fila nas estações.

Para quem vai assistir ou participar dos desfiles da Marquês de Sapucaí ou da programação de carnaval do Terreirão do Samba, na Praça Onze, as estações usadas são Central e Praça Onze. Já o público que vai brincar nos blocos no Aterro do Flamengo deve optar pelo embarque e desembarque na estação Glória.

Os foliões que estão com ingresso para os setores do lado ímpar da Marquês de Sapucaí ou forem desfilar nas escolas que se concentram do lado do edifício Balança Mas Não Cai ou vão ao Terreirão do Samba, a opção é desembarcar na estação Central do Brasil.

Já a estação Praça Onze fica mais perto para quem tem ingresso para os setores pares da Passarela do Samba e vai sair nas escolas que se concentram ao lado do edifício dos Correios.

Dicas para o sambódromo

Nesta segunda (3) se apresentam na Marquês de Sapucaí Unidos da Tijuca, Beija Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro e Unidos de Vila Isabel.

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) informa que crianças e adolescentes de até 16 anos que forem assistir aos desfiles na Marquês de Sapucaí devem estar acompanhados de um responsável.

É proibido levar isopor, garrafas de vidro, sacolas, armas e objetos cortantes, sinalizadores e fogos de artifício.

É permitido levar dois vasilhames plásticos de 500 ml com bebida (água, suco, refrigerante ou cerveja em lata) e até dois itens de alimentação (fruta, salgado ou sanduíche).