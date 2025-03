Secretaria Municipal de Agricultura informa: confira os prazos e oportunidades para produtores rurais

O evento integra a programação do 33º aniversário de emancipação político-administrativa do município.

A Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com Cooper Yucumã e Emater, convida os produtores rurais para um treinamento sobre Nota Fiscal Eletrônica.

Produtores que realizaram silagem com terceiros podem solicitar o auxílio na Secretaria. Neste ano, o benefício cobre até 4 hectares por grupo familiar, com o valor de R$ 800,00 por hectare. Para solicitar, é necessário apresentar documentação e dados bancários.

Auxílio para Silagem Feita com Terceiros

Estão abertas as inscrições para o plantio de aveia. Os interessados podem se inscrever presencialmente na Secretaria ou por telefone.

Os produtores inscritos já podem comparecer à Secretaria para formalizar o contrato. É indispensável a presença de um avalista. Ainda há insumos disponíveis para aqueles que não realizaram o pedido. O prazo para assinatura do contrato vai até 14 de março.

