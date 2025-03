Abastecimento de água no Centro deve ser retomado no início da tarde

Moradores do Centro de Tenente Portela deverão ter o abastecimento de água retomado gradativamente no início da tarde desta terça-feira, 4. A Corsan trabalha no reparo da tubulação de água que se rompeu na Rua Irapuam causando o desabastecimento.

Para outras informações, podem ser usados os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), WhatsApp (51) 99704-6644 e ligações gratuitas pelo 0800.646.6444.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.