Inscrições para Campanha de Recolhimento de Pneus Inservíveis terminam dia 10 de março

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Arquivo/SECOM

Os municípios catarinenses interessados em aderir à primeira edição da campanha de recolhimento de pneus de 2025 podem se inscrever até o dia 10 de março neste formulário.

A campanha vem contribuir para a redução de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a exemplo da dengue, uma vez que os pneus com água parada podem se tornar criadouros para o mosquito. Além disso, com a campanha, é possível garantir a destinação adequada desse material. A participação dos municípios é essencial para que possamos alcançar o mesmo sucesso das campanhas anteriores, sendo que na última edição tivemos 78 municípios inscritos e mais de 47 mil pneus coletados.

A iniciativa promovida pela campanha é resultado da parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC), com o Instituto do Meio Ambiente (IMA), por meio do Programa Penso, Logo Destino, com a entidade gestora Reciclanip, responsável por coleta e reciclagem de pneus em todo o Brasil, e a empresa Xibiu, sua operadora logística.

Todas as orientações para aderir à campanha estão disponíveis aqui

Dengue em SC

De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses de Santa Catarina, o estado contabilizou no ano de 2024 mais de 342 mil casos prováveis de dengue. Além disso, 340 óbitos foram confirmados.

A remoção de reservatórios de água é essencial para reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, os casos de dengue e os óbitos associados. A participação da população é essencial para eliminação dos criadouros do mosquito.