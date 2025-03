Encontro Sul-Brasileiro de Fitossanidade recebe trabalhos até o dia 30 de março

Evento vai reunir pesquisadores de todo o Brasil para compartilhar e discutir pesquisas e abordagens inovadoras que garantam o controle de pragas nas lavouras

A submissão dos resumos para o II Enfit-Sul (Encontro Sul-Brasileiro de Fitossanidade) e para o IV Workshop Estadual sobre Manejo Fitossanitário pode ser feita até o dia 30 de março. Os eventos ocorrem nos dias 7 e 8 de maio na Associação Atlética Recreativa Alfa (AARA), em Chapecó, e reúnem pesquisadores de todo o Brasil para compartilhar e discutir pesquisas e abordagens inovadoras que garantam o controle de pragas e patógenos nas lavouras.

As inscrições têm um custo de R$150,00 para profissionais e R$100,00 para estudantes. Os trabalhos podem ser enviados em português, inglês ou espanhol e devem ser apresentados segundo as orientações publicadas pela comissão organizadora. Mais informações sobre o evento e podem ser consultadas aqui .

O evento é realizado pela Epagri em parceria com Cidasc, Unoesc, UCEFF Educacional, UFFS, Governo de Santa Catarina e Unochapecó. Com o tema “Fitossanidade na era dos bioinsumos”, esta edição do encontro vai discutir o panorama atual e as tendências de manejo fitossanitário dos principais cultivos agrícolas da região.

Programação

A palestra de abertura Bioinsumos: mercado, tendências e aplicações, com o professor Italo Delalibera Jr (Esalq/USP), ocorre na quarta-feira, dia 7 de maio, às 19h30. O evento contará com quatro sessões temáticas:

1 – Fitossanidade na era dos bioinsumos

2 – Manejo integrado de pragas

3 – Manejo integrado de doenças

4 – Manejo integrado de plantas daninhas

A programação completa do evento pode ser consultada no site do Enfit-Sul .

Serviço

O quê: II Enfit-Sul (Encontro Sul-Brasileiro de Fitossanidade) e IV Workshop Estadual sobre Manejo Fitossanitário.

II Enfit-Sul (Encontro Sul-Brasileiro de Fitossanidade) e IV Workshop Estadual sobre Manejo Fitossanitário. Quando: 7 e 8 de maio

7 e 8 de maio Onde: Associação Atlética Recreativa Alfa (AARA)

Associação Atlética Recreativa Alfa (AARA) Mais informações e entrevistas: João Américo Wordell Filho (Presidente da Comissão Organizadora), [email protected] (49) 9123-9079

