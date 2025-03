Avaliação diagnóstica da Rede Estadual ocorre entre 6 e 19 de março

Para avaliar de forma consistente a aprendizagem na Rede Estadual, a Secretaria da Educação (Seduc) realizará, entre 6 e 19 de março, a primeira Avaliação Diagnóstica (AD) de 2025. A iniciativa é uma ação pedagógica que tem como objetivo coletar dados para verificar a situação de cada estudante, auxiliando no planejamento educacional ao longo do ano. O diagnóstico será utilizado para preparar as medidas necessárias à melhoria da educação nas escolas estaduais.

Serão avaliadas habilidades relacionadas à compreensão leitora e à resolução de problemas, por meio de testes de Língua Portuguesa e Matemática, abrangendo os estudantes matriculados na Rede Estadual do 2° ao 9° ano do Ensino Fundamental, e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio.

Os resultados da AD devem ser divulgados em até 10 dias úteis após o término das provas e servirão como ferramenta para que os professores possam identificar as dificuldades dos alunos e adequar as estratégias de ensino.

“Estamos fortalecendo, cada vez mais, as condições para manter uma cultura de avaliação na Rede Estadual. Avaliar é cuidar. Quando avaliamos, passamos a entender melhor as reais necessidades dos nossos estudantes. É um esforço coletivo que nos permite refletir, ajustar e avançar, caminhando em direção a uma educação verdadeiramente inclusiva, que não deixa nenhum aluno para trás”, enfatizou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Formato e aplicação das provas

A aplicação das provas da AD seguirá modelos distintos, conforme a etapa de ensino. Para os alunos do 2° e 3° ano do Ensino Fundamental, as avaliações serão impressas nas próprias escolas e aplicadas em dois dias. Já os estudantes do 4° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio farão as provas de forma digital, com acesso a uma plataforma específica, disponibilizada pela Seduc.

Nesses casos, a aplicação ocorrerá em um único dia, e as respostas serão gravadas automaticamente na plataforma ao final do teste. Estudantes com necessidades especiais terão garantia de acessibilidade por meio de versões ampliadas e super ampliadas das provas, além de contar com o apoio de profissionais das escolas para atendimento especializado durante a aplicação.

Diferentemente de avaliações externas, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) ou o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers), a AD oferece maior flexibilidade às escolas para a escolha das datas e do cronograma. Cada instituição de ensino pode organizar a aplicação das provas de acordo com sua rotina, respeitando o período estipulado até 19 de março. A equipe escolar será responsável pela aplicação, de forma a diminuir o impacto no cotidiano dos estudantes.

Em caso de dúvidas relacionadas à plataforma on-line, as escolas podem utilizar o chat disponível na aba “Fale Conosco” do site oficial . Para questões não relacionadas ao sistema, a Diretoria de Avaliações da Seduc está disponível para auxílio imediato, podendo ser contatada pelo e-mail [email protected] .