SME planeja atividades pedagógicas e comemorações do 33º aniversário do município

Na terça-feira, 4, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Derrubadas promoveu uma reunião com as equipes diretivas das escolas municipais. Estiveram presentes a secretária de Educação, Cristiane Führ, a coordenadora pedagógica, Raqueline Rigo Janke, a professora Débora Togni dos Santos, e o coordenador de Cultura e Desporto, Magnus Geroldini.

Durante o encontro, foi anunciada a programação oficial para as comemorações do 33º aniversário de emancipação político-administrativa do município. Na ocasião, também foram entregues os mascotes pedagógicos, conhecidos como

amigurumis, às escolas municipais Duque, Juscelino e EMEI. Esses mascotes serão utilizados nas turmas do Pré I e Pré II e fazem parte da proposta pedagógica do sistema de ensino Aprende Brasil, com o objetivo de estimular o desenvolvimento das crianças por meio de atividades lúdicas.

Além disso, discutiu-se o planejamento conjunto entre a Secretaria e as equipes diretivas para o desenvolvimento de futuras atividades, incluindo ações em parceria com o Museu Municipal e as escolas da rede. A professora Soeli Martens, responsável pelo Museu, também esteve presente, contribuindo para o alinhamento das iniciativas.