Câmara Municipal devolve recursos à Prefeitura para combater a estiagem e apoiar comunidade

O prefeito de Miraguai, Leonir Hartk (Neco), recebeu na quarta-feira, 5, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, José Soares de Oliveira (Zé Soares), em um ato simbólico de devolução de recursos. Também estiveram presentes a secretária da Fazenda, Kielin Botton, o secretário de Habitação, Diego Calson, e os vereadores Maurício Naegele, Vasconcelos Silvestre Monteiro e Ivo Melo.

Na ocasião, o presidente do Legislativo, Zé Soares, realizou a devolução de R$ 50 mil à Prefeitura. De acordo com o prefeito Neco, R$ 10 mil serão destinados ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para a oficina de dança de invernada artística. Os outros R$ 40 mil serão usados para a perfuração de poços artesianos, para amenizar as consequências da estiagem que tem afetado o município, que está em situação de emergência.

O prefeito Neco ressaltou que a devolução do recurso, realizada nos primeiros dois meses de mandato, representa não apenas eficiência administrativa, mas também respeito e compromisso com o dinheiro público.

Por sua parte, o presidente da Câmara, Zé Soares, destacou que os recursos devolvidos não prejudicam a infraestrutura da Câmara Municipal e, ao contrário, retornarão em forma de benefícios para a população do município.

Com informações da Planeta FM 102.7