Escola e família: parceria essencial para o sucesso dos alunos

Com essa iniciativa, a Secretaria de Educação reafirma seu compromisso com uma educação de qualidade, baseada na colaboração entre escola, estudantes e famílias.

“É um momento de alinhar expectativas, discutir comportamentos, inovar na metodologia de ensino e integrar as famílias ao ambiente escolar. Além disso, as reuniões aumentam a transparência da escola e permitem um debate sobre o tipo de aluno que queremos formar” afirma a secretária.

A secretária de Educação, Irinéia Koch, destaca a importância desses encontros para aproximar escola e família, orientar os responsáveis sobre como acompanhar o desempenho dos filhos e reforçar o papel fundamental dos pais no sucesso escolar.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Tenente Portela está promovendo uma série de reuniões entre pais e mestres em todas as escolas do município. O objetivo é fortalecer o diálogo entre a comunidade escolar e incentivar a participação ativa das famílias na vida acadêmica dos estudantes.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.