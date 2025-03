Escola Municipal General Osório chega à semifinal de concurso nacional de educação

Os alunos do 1º ano integral da Escola Municipal General Osório estão entre os semifinalistas do Concurso Nacional do Sistema Aprende Brasil Criativo. O projeto “Meu Lugar Favorito”, desenvolvido ao longo de 2024 pelas professoras Ampenuela M. Dutra Schossler e Ana Maria Penz, destacou-se entre iniciativas de todo o país.

O trabalho envolveu não apenas os estudantes, mas também suas famílias, que participaram ativamente da construção de maquetes com materiais recicláveis representando os lugares onde vivem. Essa interação fortalece os laços entre escola e comunidade, tornando o aprendizado ainda mais significativo.

A avaliação do concurso foi conduzida por uma banca de assessores do Aprende Brasil Educação, que analisou critérios como alinhamento às soluções educacionais e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O projeto da Escola General Osório se destacou pela abordagem criativa e dinâmica, garantindo sua vaga na semifinal na categoria “Educação para Sustentabilidade”.

O Aprende Brasil Criativo busca incentivar a implementação de projetos pedagógicos inovadores em escolas municipais de todo o país. O concurso atraiu participantes de diversas regiões, selecionando os melhores trabalhos em quatro categorias.

A grande final será realizada no dia 3 de abril, em Curitiba, onde serão anunciados os vencedores de cada categoria.