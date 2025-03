Região Celeiro marca presença na 47ª Romaria da Terra

Uma caravana composta por mais de quarenta romeiros e romeiras de diferentes cidades da Região Celeiro se mobilizou na terça-feira, 4 de março, para participar da 47ª Romaria da Terra, evento tradicionalmente realizado durante o Carnaval.

Nesta edição, o município de Arroio do Meio, localizado no Vale do Taquari, foi o local escolhido para o encontro. O objetivo principal foi sensibilizar autoridades e a população do Rio Grande do Sul para as consequências das enchentes de setembro de 2023 e maio de 2024, cujos prejuízos pessoais e materiais ainda são sentidos pela população local.

Durante a caminhada de 2,5 quilômetros, que percorreu as margens do Rio Taquari, foi possível observar árvores sobre telhados, casas e igrejas destruídas, criando um cenário semelhante ao pós-guerra. Somente em Arroio do Meio, a organização da Romaria informou que cerca de 1.000 pessoas ainda estão desabrigadas ou desalojadas.

“É impressionante ver as marcas das águas nas paredes dos prédios e postes de iluminação. Nós, da bacia do Rio Uruguai, que não vivenciamos essa tragédia climática, agora podemos ter uma ideia das dificuldades pelas quais passaram os moradores das margens do Rio Taquari e da Grande Porto Alegre. Ver as imagens na TV é diferente de estar aqui, em uma das comunidades atingidas pelas enchentes”, afirmou a romeira Gleci Hermes, de Três Passos.

Com o lema “Reconstruir e cuidar da Casa Comum com fé, esperança e solidariedade”, a Romaria propôs a volta dos desabrigados às suas casas, quando possível, e, principalmente, uma reflexão sobre os eventos climáticos recentes e futuros, além de formas de prevenção para as futuras catástrofes. Representantes sindicais da região defenderam o fim da escala 6X1, a taxação das grandes fortunas e a redução dos juros da taxa SELIC.

Ao final do evento, foi anunciado que a 48ª Romaria da Terra acontecerá em Caibaté, município integrante da Diocese de Santo Ângelo, RS.