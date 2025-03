Senado recebe iluminação no fim de semana pelo Dia Internacional da Mulher

Neste sábado (7) e domingo (8), a cúpula e o Anexo 1 do Senado serão iluminados de roxo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente em 8 de março. A solicitação é da senadora Zenaide Maia (PSD-RN), procuradora da Mulher, com apoio da senadora Leila Barros (PDT-DF), líder da Bancada Feminina.

A criação do Dia Internacional da Mulher costuma ser atribuída a um incêndio em uma fábrica têxtil ocorrido em 1911, em Nova York, quando cerca de 130 operárias morreram. Mas, apesar de o fato ter marcado a história, as movimentações femininas que culminaram na criação da data começaram muito antes do incêndio, segundo a historiadora Ana Izabel Gonzalez, no livro As origens e a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Vários estudos registram protestos de mulheres, principalmente da classe operária, por melhores condições de trabalho, desde o século 19, em países da Europa e nos Estados Unidos.

Segundo a socióloga e professora da USP Eva BlayA a criação de uma data para celebrar o Dia Internacional da Mulher, partiu da líder comunista alemã Clara Zetkin, em 1910, durante um Congresso Internacional de Mulheres Socialistas.