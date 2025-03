CRAS de Derrubadas: Espaço de Aprendizado, Convivência e Oportunidades

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas vai muito além de um espaço de aprendizado ou ocupação. Ele se consolidou como um ponto de encontro para a comunidade, promovendo a troca de experiências, o fortalecimento de laços e momentos de alegria. Com uma programação diversificada, atende pessoas de todas as idades, oferecendo atividades que estimulam o conhecimento, a criatividade e o bem-estar.

De acordo com a coordenadora do CRAS, Sirlei Becker, o centro oferece oficinas em diferentes segmentos, atendendo a um público variado. Entre as atividades, destacam-se costura, bordado e a confecção de capas para garrafas térmicas, pesos de porta, aventais e outros itens. Além de adquirirem novos conhecimentos, algumas participantes já conseguem gerar renda com os trabalhos produzidos, contribuindo para a economia de suas famílias.

O CRAS também promove palestras voltadas para diferentes grupos, com ênfase nos idosos. Esses encontros são fundamentais para incentivar o convívio social, compartilhar experiências e disseminar conhecimentos em diversas áreas.

A cultura tem espaço garantido no CRAS, com grupos de canto coral que ensaiam e se dedicam à música. Essa atividade não apenas aprimora talentos, mas também fortalece o espírito comunitário e proporciona momentos de integração. Além disso, o centro oferece aulas de violão, incentivando o aprendizado musical e a expressão artística.

Para atender os usuários que vêm de longe, o CRAS fornece refeições e desenvolve iniciativas voltadas à alimentação. A equipe prepara cucas, pães e esfihas, muitas vezes distribuídos para comunidades do interior, gestantes e eventos especiais. Em breve, serão oferecidos cursos sobre lanches naturais, manipulação e armazenamento adequado de alimentos, além de acompanhamento nutricional para promover uma alimentação mais saudável.

O incentivo à prática esportiva também é um dos pilares do CRAS. As aulas de taekwondo para os jovens já estão em andamento, promovendo disciplina, autocontrole e condicionamento físico.

Em breve, o CRAS ampliará sua oferta de oficinas, incluindo cursos de crochê e outras capacitações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade.

Segundo a Secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, todas essas iniciativas fazem do CRAS um espaço acolhedor, onde as pessoas encontram apoio, aprendizado e uma rede de solidariedade que fortalece a comunidade.