Prefeitura avança com recuperação de estradas rurais

A Prefeitura de Derrubadas, por meio da Secretaria de Obras, continua os trabalhos de recuperação das estradas no interior do município. As comunidades de Linha Jaques, Barra Grande e Linha Lebre estão recebendo serviços de patrolamento, cascalhamento, nivelamento e compactação com rolo, visando melhorar as condições de tráfego.

Ao todo, cerca de 10 km de vias estão sendo revitalizados. Segundo o secretário de Obras, Juliano Habitzreiter, a conclusão dessa etapa está prevista para os próximos dias. Ele destaca que essas melhorias são fundamentais para garantir segurança e conforto aos usuários, especialmente com o retorno das aulas e a proximidade da safra, facilitando tanto o transporte escolar quanto o escoamento da produção agrícola.

Na próxima semana, os serviços serão finalizados na comunidade de Linha Lebre. Além disso, a equipe dará continuidade aos trabalhos em Linha Bonifácio, onde a limpeza das vias já foi realizada.

O vice-prefeito Cristiano Carvalho visitou as obras e parabenizou as equipes pelo empenho e pela qualidade do serviço prestado na recuperação das estradas do interior.