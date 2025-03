Aulas recreativas estimulam aprendizado divertido na educação infantil

A Escola Municipal de Educação Infantil Meu Primeiro Passo, em Derrubadas, tem investido em atividades lúdicas para estimular o aprendizado e o desenvolvimento motor das crianças. Durante as aulas de educação física, os pequenos exploram diferentes formas de movimento e descobrem novas possibilidades com o próprio corpo.

No dia 6 de março, a professora Estela Luisa Peyrot trabalhou com a turma do Pré II uma atividade especial voltada para números e quantidades. A proposta ajudou a desenvolver o raciocínio lógico, a coordenação motora e a concentração dos alunos.

As atividades, que seguem o sistema de ensino Aprende Brasil, foram organizadas dentro da proposta pedagógica da escola e transformaram o aprendizado em um momento de diversão, tornando o processo mais dinâmico e eficiente para as crianças.