Dia Internacional da Mulher: conheça o Flor-E-Ser, projeto que transforma a vida das mulheres no campo e no mar

Formatura de turma de mulheres da Grande Florianópolis – Foto: Aires Mariga/Epagri

No Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, a Epagri quer celebrar não apenas as conquistas das mulheres , mas também os esforços contínuos para garantir maior igualdade e protagonismo. Em Santa Catarina, a Empresa tem se destacado no empoderamento de agricultoras e pescadoras com o projeto Mulheres em Ação Flor-E-Ser. Desde 2019, mais de 600 mulheres foram capacitadas em habilidades essenciais, como gestão, liderança e produção, criando oportunidades para que elas assumam papéis de destaque em suas atividades rurais e pesqueiras.

Os cursos oferecidos pela Epagri são realizados em 13 centros de treinamento espalhados pelo estado, utilizando a metodologia da alternância. As participantes passam dois dias por mês nas unidades, divididos entre aulas teóricas, práticas e um importante momento de troca de experiências com outras mulheres do setor. Além disso, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária oferece apoio financeiro, ajudando as participantes a implementar projetos para melhorar suas atividades produtivas, após o curso.

Denise Melânia Vital, agricultora de Araquari, é um exemplo de como o curso pode mudar vidas. Após participar do Flor-E-Ser, ela transformou o hobby de fazer massas e panificados em um negócio de sucesso, abrindo uma agroindústria e, com recursos públicos, adquirindo maquinários para aumentar a produção. “Eu costumo dizer que o curso foi um divisor de águas. O que eu tinha de paixão, mas que estava adormecido, foi despertado. Lá, encontramos incentivo e apoio. Foi maravilhoso, só tenho a agradecer”, compartilha Denise.

Foto: Reprodução/Secom SC

Empoderamento que transforma famílias e comunidades

Temisse Winter, pescadora artesanal de Balneário Piçarras, também encontrou no curso da Epagri uma nova forma de enxergar o seu papel. Ela destaca a importância do aprendizado para sua vida pessoal e profissional: “A Epagri foi um divisor de águas para minha família. Depois que minhas filhas participaram do curso Jovens do Mar, eu também entrei no Mulheres em Ação. Hoje, me sinto muito mais dona do meu espaço e da minha vida profissional. O conhecimento adquirido transforma nossa família e nossa comunidade”, diz Temisse.

Rose Mary Gerber, antropóloga e extensionista social da Epagri, é uma das referências no trabalho com mulheres rurais e pesqueiras. Para ela, o projeto tem mostrado resultados palpáveis. “Na prática, vemos como esse trabalho floresce na vida das mulheres. Elas se empoderam, não porque nós as empoderamos, mas porque elas próprias se tornam protagonistas de suas vidas”, afirma Rose.

Foto: Reprodução/Secom SC

Temisse compartilha uma importante percepção sobre a participação no projeto: “Às vezes, as mulheres têm preconceito de participar, achando que o curso vai tomar seu tempo. Mas, na verdade, o que trazemos para casa é muito mais valioso do que o que deixamos para trás. O conhecimento adquirido é para a vida, para a família e para a comunidade”, afirma a pescadora.

O Futuro da mulher no campo e no mar: o papel da Epagri

A Epagri não apenas capacita, mas também cria uma rede de apoio e autoestima entre as mulheres. Como destaca Temisse, a Empresa atua como uma “irmã mais velha”, que conhece as coisas e que sabe do potencial da irmã mais nova. “Nós, mulheres, muitas vezes não enxergamos nossas próprias capacidades, mas com o apoio da Epagri, conseguimos enxergar além do que imaginávamos ser possível”, diz ela.

Foto: Reprodução/Secom SC

Cada novo curso oferecido pela Epagri fortalece a rede de mulheres no campo e no mar, criando um ciclo de apoio mútuo e crescimento. Rose Gerber resume: “O que nos motiva a continuar é ver a transformação das mulheres, que são a carne e o sangue da extensão rural.”

Esses depoimentos são uma pequena amostra do quando a Epagri está transformando a vida das mulheres rurais e pesqueiras. Acompanhe a seguir uma produção da equipe de TV que traz histórias inspiradoras de agricultoras que passaram pelo Flor-E-Ser.