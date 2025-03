Abastecimento de água no Centro deve ser retomado a partir do final da tarde

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.

A distribuição de água no Centro de Tenente Portela deverá ser restabelecida gradualmente a partir do final da tarde desta sexta-feira, 7. O abastecimento foi interrompido em razão de um rompimento de rede na Rua Tamandaré. Equipes da Corsan estão fazendo o reparo.

