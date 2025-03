Bombeiros Voluntários controlam princípio de incêndio em metalúrgica

Na noite de sexta-feira, 7, por volta das 21h10, os Bombeiros Voluntários foram acionados pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Três Passos para atender a um princípio de incêndio na Metalúrgica Lutz.

O fogo danificou parte do telhado, equipamentos e matéria-prima utilizada na produção da empresa. Por volta das 21h30, as chamas já haviam sido controladas pelos bombeiros. Em seguida, foi realizado o rescaldo do local para evitar possíveis novos focos.

A suspeita inicial é de que um curto-circuito tenha causado o incidente.