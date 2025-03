Prefeito Locatelli transmite cargo ao vice-prefeito André Danette

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, realizou, na sexta-feira, 7, a transmissão de cargo ao vice-prefeito André Danette. André assumirá a administração municipal durante o período de férias do prefeito, que ocorrerá entre os dias 10 e 16 de março.

Após esse período, Locatelli viajará para Brasília no dia 17 de março, retornando ao município no dia 23. Durante sua ausência, o vice-prefeito estará à frente do Executivo municipal, garantindo a continuidade dos trabalhos e projetos em andamento.

A cerimônia de transmissão foi realizada no gabinete da Prefeitura Municipal. Na ocasião, Locatelli desejou sucesso ao vice-prefeito e destacou que a gestão é conduzida de forma conjunta, o que minimiza impactos na rotina administrativa. Por sua vez, André Danette desejou um bom descanso ao prefeito e sucesso na viagem à capital federal, ressaltando a importância de buscar recursos para aprimorar a qualidade de vida da população vistagauchense.

O evento contou com a presença do secretário da Administração, Lauri José Tombini, do secretário da Fazenda, Carlos Alberto Lopes, de Alex Nieus, responsável pelo setor de compras, além dos funcionários Romero Dornelles e Daiane Grolli. O ato de transmissão transcorreu de maneira tranquila, reforçando a estabilidade e a continuidade da gestão municipal.

