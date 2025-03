Prefeitura informa condições de pagamento do IPTU 2025

A Prefeitura de Derrubadas anuncia as condições para o pagamento do IPTU 2025. Os moradores poderão optar pelo pagamento integral, com 10% de desconto para quitação até o dia 10 de abril. Já aqueles que preferirem parcelar poderão dividir o valor em três vezes, com vencimentos em:

- 1ª parcela: 10 de abril

- 2ª parcela: 10 de junho

- 3ª parcela: 10 de agosto

Uma novidade importante este ano é a possibilidade de pagamento de forma mais prática e rápida, podendo ser realizado em qualquer agência bancária ou pelo aplicativo, utilizando o código de barras ou o QR Code via PIX. Essa inovação facilita o processo, permitindo que os contribuintes realizem o pagamento de maneira segura e sem complicações.

Além disso, a Prefeitura reforça que o prazo final para o pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento (alvará) das empresas é 31 de março. Os empresários devem ficar atentos para garantir a regularização de seus estabelecimentos dentro do prazo.

Com essas facilidades, a Prefeitura de Derrubadas busca oferecer mais comodidade e agilidade para todos os contribuintes.