TRE Publica Editais para Cancelamento de Títulos Eleitorais na Região Celeiro

Os eleitores que se encontram nessa situação devem regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral para evitar o cancelamento do documento e eventuais restrições decorrentes da irregularidade.

Em números absolutos, os municípios com maior número de títulos passíveis de cancelamento são Tenente Portela (428), Santo Augusto (268) e Crissiumal (284). Já em termos percentuais, Redentora lidera com 3,54% de possíveis cancelamentos, seguido por Tenente Portela (2,65%) e Campo Novo (2,45%).

Ao todo, 2.342 eleitores da Região Celeiro correm o risco de ter seus títulos cancelados, o que representa 2,03% do total de 114.869 eleitores da região.

- 107ª Zona Eleitoral (Santo Augusto) – responsável por Chiapetta, Inhacorá, São Valério do Sul e São Martinho;

- 101ª Zona Eleitoral (Tenente Portela) – que abrange Miraguaí, Barra do Guarita e Derrubadas;

- 86ª Zona Eleitoral (Três Passos) – que também abrange os municípios de Bom Progresso, Esperança do Sul e Tiradentes do Sul;

A região conta com cinco zonas eleitorais:

