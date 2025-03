Homenagem às mulheres acontece em grande estilo

No sábado, 8, o município de Vista Gaúcha promoveu o Encontro Municipal da Mulher, reunindo mais de 800 participantes em uma emocionante celebração pelo Dia Internacional da Mulher.

A programação teve início com uma acolhida especial conduzida pela missionária Pedra Rodrigues, que emocionou o público com palavras de solidariedade e cantos de acolhimento.

O evento contou com a presença de autoridades locais, entre elas o prefeito Locatelli, a primeira-dama Eni, o vice-prefeito André, o presidente da Câmara Alexandre Jacinto da Silva, o presidente da Emater RS, além do secretário de Assistência Social Joelmir Lopes. Durante a cerimônia, o prefeito e o vice-prefeito apresentaram o projeto do Centro Municipal de Convivência, que está em construção para atender a comunidade, e anunciaram as melhorias na infraestrutura do Hospital Municipal, incluindo reformas e ampliações internas e externas.

A programação seguiu com uma palestra-show interativa, conduzida por Marcos e Marco, de Serafina Corrêa, na Serra Gaúcha. A apresentação trouxe um tom leve e animado, proporcionando momentos de descontração para todas as participantes.

Para encerrar a celebração, foram servidos lanches e distribuídos presentes, como forma de homenagear as mulheres presentes.

O evento foi um marco de reconhecimento, valorização e cuidado, reafirmando a importância do Dia Internacional da Mulher para a comunidade de Vista Gaúcha.

Com informações da Rádio A Verdade