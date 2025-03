Miraguaí lidera geração de empregos na Região Celeiro em janeiro

A Região Celeiro iniciou 2025 com avanços significativos na geração de emprego e renda. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), na última quarta-feira (26), indicam que a região criou 342 novos postos de trabalho em janeiro. O saldo positivo reflete o número maior de admissões em relação aos desligamentos.

O grande destaque foi o município de Miraguaí, que registrou um saldo positivo de 320 novas vagas, tornando-se o principal gerador de empregos da região no primeiro mês do ano. De acordo com o Novo Caged, esse desempenho foi impulsionado pela retomada das atividades do frigorífico Mais Frango, que voltou a operar nos últimos meses, aumentando as contratações no setor industrial.

Dos 21 municípios que compõem a Região Celeiro, sete apresentaram saldo negativo na geração de empregos: Barra do Gravatá (-3), Derrubadas (-14), Esperança do Sul (-8), Humaitá (-2), São Martinho (-1), Tenente Portela (-28) e Vista Gaúcha (-11). Já São Valério do Sul não registrou movimentação de admissões ou demissões no período.

No cenário estadual, o Rio Grande do Sul também teve um desempenho positivo na geração de empregos formais em janeiro, com um saldo de 26.732 novas vagas com carteira assinada. O resultado decorre de 157 mil admissões contra 103,3 mil demissões.

Quatro dos cinco grandes setores econômicos registraram crescimento no estado. A agropecuária liderou a expansão, com 14.900 novas vagas, impulsionada pela retomada dos cultivos de maçã e uva. Em seguida, vieram a indústria (9.143), os serviços (3.726) e a construção civil (1.206). O comércio, por outro lado, foi o único setor a apresentar retração, com o fechamento de 2.243 postos de trabalho.

Com informações do Jornal O Celeiro