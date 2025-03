Secretarias de Agricultura e Assistência Social têm novos titulares

O Governo Municipal de Tenente Portela conta com dois novos secretários. José Rubens Hermann dos Santos assumiu a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, enquanto Rosangela Ferrari Fornari retornou à Secretaria de Assistência Social e Habitação. Uma reunião realizada na manhã de segunda-feira, 10, marcou o início dos trabalhos dos novos integrantes do primeiro escalão. O encontro ocorreu no Gabinete e contou com a participação do prefeito, Rosemar Sala; do vice-prefeito, Claudenir Scherer; e da secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala.

Agricultura e Meio Ambiente

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente passou a integrar a estrutura administrativa municipal a partir deste ano. O titular da pasta, engenheiro agrônomo José Rubens Hermann dos Santos, conhecido como Zeca, possui vasta experiência na área, tendo sido chefe do escritório local da Emater-RS/Ascar nos últimos 12 anos. Ele assume o cargo com o compromisso de fortalecer as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor rural do Município.

Assistência Social e Habitação

Rosangela Ferrari Fornari retorna ao cargo que ocupou de janeiro de 2021 a abril de 2024. Para reassumir a pasta, licenciou-se da função de vereadora da atual legislatura, cedendo lugar ao suplente Itomar Ortolan. Além das ações na área de Assistência Social, a nova gestão terá um foco especial no setor habitacional.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela