Miraguaí promove encontrão e torneio comemorativo ao Dia da Mulher

Com informações Rádio Planeta FM 102.7

De acordo com os organizadores, a comunidade que sediará o Tormu em 2026 será a equipe feminina do São Paulo Futebol Clube, de Linha São Paulo.

Resultados do 22º Torneio Municipal de Mulheres – Tormu

Para garantir a ampla participação, a Administração Municipal disponibilizou transporte para todas as localidades do interior, além da cidade e bairros.

A programação teve início pela manhã e seguiu até a tarde, contando com jogos, escolha da "Mulher 2025", distribuição de mimos e sorteio de brindes entre as participantes.

O 26º Encontrão de Mulheres e o 22º Torneio Municipal de Mulheres (Tormu) foram promovidos pela Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Escritório Municipal da Emater/Ascar.

No domingo, 9, na comunidade Encantos da Natureza, localizada em Linha Bonita - Miraguaí, foi realizado um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no sábado (8).

