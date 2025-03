Exportações gaúchas de carne de frango registram alta de 19,5%

Com 69,8 mil toneladas embarcadas, o Rio Grande do Sul registrou crescimento de 19,5% nas exportações de carne de frango em fevereiro, em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado supera em 1,6 ponto percentual o aumento de 17,9% das exportações do país, que enviou para o exterior 468,4 mil toneladas no segundo mês deste ano. O levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) indica que é melhor desempenho nacional ocorrido em um mês de fevereiro.

O resultado em dólares registrou crescimento ainda mais expressivo, de 23,1%, com 870,4 milhões de dólares em fevereiro deste ano, contra US$ 707 milhões no mesmo período do ano passado. A soma das exportações deste ano (janeiro e fevereiro) atingiram 911,4 mil toneladas, número 13,6% maior em relação ao mesmo período do ano passado, com 802,2 mil toneladas. Em receita, o crescimento obtido no primeiro bimestre chegou a 1,696 bilhão de dólares, saldo 22% maior em relação ao total registrado no ano passado, com US$ 1,390 bilhão.

“O mercado internacional segue com alta demanda por carne de frango do Brasil, seja em consequência às rupturas de fluxo de comércio geradas entre nações com registros de H5N1, ou como resultado de medidas de apoio ao abastecimento interno de países com dificuldades”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Entre os destinos de exportação de fevereiro, a China segue na liderança, com 49,6 mil toneladas, volume 18,1% superior ao obtido no mesmo período do ano passado. Em seguida estão Emirados Árabes Unidos, com 38,8 mil toneladas (-1,5%), Arábia Saudita, com 31,5 mil toneladas (-3,6%), Japão, com 27,7 mil toneladas (-24%), África do Sul, com 24,5 mil toneladas (+36,1%), Filipinas, com 23,2 mil toneladas (+2,1%), México, com 20,9 mil toneladas (+272,3%), União Europeia, com 20,6 mil toneladas (+11,5%), Coreia do Sul, com 18 mil toneladas (+23,3%), e Iraque, com 15,6 mil toneladas (-2,6%).

Paraná segue como maior exportador de carne de frango do Brasil, com 186 mil toneladas exportadas em fevereiro (+15,9% em relação ao mesmo período do ano passado), seguido por Santa Catarina, com 106,6 mil toneladas (+15,5%) e Rio Grande do Sul.