Oficina no Centro de Treinamento da Epagri em Itajaí explora a versatilidade da pitaia nesta quinta

Cerca de 500 famílias produzem pitaia em Santa Catarina – Foto: Aires Mariga / Epagri

Uma fruta de aparência exótica e sabor suave tem conquistado cada vez mais o paladar dos catarinenses na estação do calor – a pitaia. Mas poucos sabem como tirar o melhor proveito da fruta, para além da degustação in natura. Para capacitar produtores e apreciadores da pitaia a executar receitas e formas de armazenar o produto durante a safra, o Centro de Treinamento da Epagri em Itajaí (Cetrei) realiza em março, na época da colheita, uma oficina cheia de sabor e conhecimento. Neste ano, a sexta edição da oficina acontece nesta quinta, dia 13, das 8h às 17h. As vagas já foram preenchidas, portanto a oficina não aceita mais inscrições.

A extensionista social Geisebel Cristina Patricio, 54 anos, é uma das profissionais que vão ensinar receitas à base de pitaia , depois da apresentação do pesquisador Alessandro Borini Lone, que estuda a fruta na Estação Experimental da Epagri de Itajaí desde 2015. Foi ele que solicitou à Geisebel e aos colegas Márcio Palhano e Natália Kominkiewicz uma oficina para dar suporte aos produtores de pitaia no Estado, que já são cerca de 500 agricultores.

Os três já haviam ministrado cursos de panificação e pratos à base de arroz e tiveram pela frente o desafio de bolar um cardápio que não tivesse apenas receitas doces com o uso da polpa, mas também salgadas, já que a casca também é rica nutricionalmente. Além de deliciosa, a pitaia é rica em fibras, ferro, fósforo e flavonóides.

“Fizemos experimentos com a desidratadora para produzir farinha de casca e percebemos que ela produz uma mucilagem, ótima para dar liga aos biscoitos”, conta Geisebel.

A extensionista também ensina a fazer risoto e quiche com a casca. Já Natália, que também é gestora do Cetrei, vai treinar os participantes a parte dos doces, e Márcio, receitas de panificação. No final do evento, instrutores e produtores vão degustar um verdadeiro banquete de tom rosado, que encerra com um sorvete, excelente para aplacar o calor deste tórrido verão no litoral norte de Santa Catarina.

Serviço

O quê: oficina de pitaia

Quando: quinta-feira, 13 de março, das 8h às 17h

Onde: Centro de Treinamento da Epagri em Itajaí (Rod. Antônio Heil, 6800, Bairro Itaipava)

Por Renata Rosa, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc.