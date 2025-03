VII Jogos de Integração fortalecem laços entre servidores municipais

Os VII Jogos de Integração entre Servidores Municipais foram realizados no último sábado, 8, no Centro Esportivo Municipal, reunindo funcionários de diversas áreas para um dia de esporte, confraternização e diversão.

Com um clima de competitividade saudável e entusiasmo, os participantes disputaram modalidades como Três Setes Masculino, Canastra, Bocha Masculino e Feminino e Sinuca Masculino. Além de estimular o espírito esportivo, o evento reforçou os laços entre os servidores e celebrou o trabalho em equipe.

Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a competição integra as comemorações pelos 33 anos de Derrubadas, valorizando o papel dos servidores no desenvolvimento do município. As festividades continuam ao longo do mês de março, com novos eventos e inaugurações.

Premiação – VII Jogos de Integração entre Servidores Municipais

Canastra Livre

1º Lugar: Elisabete Webler / Lenir Hunnig

2º Lugar: Roque Gelain / Maria Helena Gelain

Três Setes Masculino

1º Lugar: Diones Ribeiro / Joel Mulbeier

2º Lugar: Juliano Habitzreiter / Inácio Fuhr

Sinuca Masculino

1º Lugar: Willian Cemin / Edemar da Rosa

2º Lugar: Ian Lammel / Álvaro Vicente

Bocha Feminino

1º Lugar: Andréia Geroldini / Veronice Geroldini

2º Lugar: Joelma Carvalho / Claci Klein

Bocha Masculino

1º Lugar: Marlom Geroldini / Alair Cemin

2º Lugar: Cristiano Carvalho / Rodrigo Vendrusculo

Parabéns a todos os participantes e vencedores!