Mais de 500 mulheres participam de evento em celebração ao Dia da Mulher

Derrubadas celebrou o Dia Internacional da Mulher com um evento especial nesta segunda-feira, 10 de março. A programação, parte das comemorações do aniversário do município, reuniu 510 mulheres no Ginásio Municipal Society, proporcionando uma tarde de homenagens e reconhecimento.

O encontro contou com palestra, apresentação musical e a entrega de uma lembrança especial às participantes. O prefeito Miro Mulbeier e o vice-prefeito Cristiano Carvalho deram as boas-vindas ao público, destacando o papel fundamental das mulheres na sociedade e a importância de sua atuação em diversas áreas.

A primeira-dama Rosimeri Marques também reforçou a relevância da participação feminina em todas as esferas, enfatizando a força, dedicação e contribuição das mulheres para o desenvolvimento do município.

O evento reafirmou o compromisso da administração municipal em valorizar e apoiar as mulheres de Derrubadas, celebrando sua importância na construção de uma comunidade mais justa e igualitária.