Ucrânia aceita proposta dos EUA de cessar-fogo por 30 dias

“Este é um desenvolvimento positivo que pode ser um passo à frente em direção a uma paz abrangente, justa e duradoura para a Ucrânia. A bola está agora na quadra da Rússia. A UE está pronta para desempenhar seu papel integral, junto com seus parceiros, nas próximas negociações de paz”, informara Ursula von der Leyen e António Costa, líderes da UE.

A União Europeia, por sua vez, declarou que “acolheu com satisfação” os resultados da reunião na Arábia Saudita entre ucranianos e americanos, principalmente a “proposta de um acordo de cessar-fogo e a retomada do compartilhamento de inteligência e assistência de segurança dos EUA”.

“Agora precisaremos conversar com a Rússia. Espero que Putin concorde com o plano. Espero chegar a um cessar-fogo completo nos próximos dias”, afirmou o presidente dos EUA, Donald Trump, citado pela Bloomberg.

As delegações em Jidá também discutiram “a importância dos esforços de ajuda humanitária como parte do processo de paz, particularmente durante o cessar-fogo, incluindo a troca de prisioneiros de guerra, a libertação de detidos civis e o retorno de crianças ucranianas deslocadas à força”.

Washington e Kiev também concordaram em fechar o mais rápido possível um compromisso para que os EUA tenham sinal verde para explorar recursos minerais da nação europeia. “A bola para uma trégua na Ucrânia está agora na quadra da Rússia”, afirmou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acrescentando que Kiev concordou em “negociações imediatas” com Moscou. Já o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, garantiu que seu país conversará com os russos “por vários canais para conseguir uma trégua” na guerra.

As decisões tomadas em solo saudita ainda precisarão ser aprovadas por Moscou e assinadas por ambos os lados. Durante o encontro, os norte-americanos garantiram que vão voltar a compartilhar com os ucranianos informações de inteligência, bem como retomar a ajuda ao país liderado por Volodymyr Zelensky.

Kiev aceitou a proposta de Washington para um cessar-fogo imediato de 30 dias na guerra contra a Rússia. A declaração conjunta foi dada após reunião entre Ucrânia e Estados Unidos em Jidá, na Arábia Saudita. Delegações compostas por autoridades dos dois países se encontraram nesta terça-feira (11) para uma cúpula sobre o conflito no leste europeu.

